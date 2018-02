Corpo de criança que caiu de barco no rio Guaporé é encontrado

Na tarde desta segunda-feira, 12, foi encontrado no Rio Guaporé o corpo do pequeno Guilherme de 04 anos. O corpo foi localizado boiando a cerca de 02 km da pousada do Renato, próximo a base da guarda do parque boliviano.

Segundo informações o acidente ocorreu no momento em que Guilherme em companhia do pai e de um tio, estava pescando em um barco a motor feito de madeira, o menino se desequilibrou e caiu no rio. Como a criança havia retirado o colete salva vidas, acabou afundando. Em um ato de desespero o pai se jogou na água para pegá-lo, mas não conseguiu localizá-lo.

Na manhã desta segunda-feira uma equipe do corpo de bombeiros e de mergulhadores se deslocou até Pimenteiras para realizar as buscas, obtendo êxito no período da tarde por volta das 16h15.

O corpo será levado para o hospital de Cerejeiras, onde passará pelo médico legista e após encaminhado para uma funerária.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social