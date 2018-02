CEREJEIRAS: por meio de desabafo em rede social, mãe chama prefeito de incompetente; alunos ficaram sem transporte no 1º dia de aula

Nesta quarta-feira, 14, uma mãe indignada com o prefeito do município de Cerejeiras, Airton Gomes (PP), o chamou de incompetente.

De acordo a publicação em rede social, a mulher afirma que além de fechar duas escolas na área rural do munícipio, no primeiro dia de aula, diversos alunos foram para o ponto, porém, o ônibus que transporta os estudantes simplesmente não apareceu.

A mãe indignada, ainda relata que a prefeitura não emitiu nenhuma nota comunicando que não haveria transporte para os estudantes.

Com isso, a expectativa dos jovens que veem na educação a única forma de crescer e terem esperança num futuro melhor, ficam decepcionados com certos políticos que não tem compromisso com a comunidade.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o prefeito ou algum representante queira falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução rede social