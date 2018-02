Senador Raupp afirma que ninguém segura mais Rondônia

Parlamentar participou da entrega de veículos à Idaron e criticou ação de fiscalização de cargas de Rondônia no porto de Manaus

Durante a entrega de quinze camionetes para renovação da frota da Agência de Defesa Agrosilvopastoril (Idaron), na manhã desta sexta-feira, 16, no estacionamento do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, o senador Valdir Raupp (MDB-RO) criticou ação de fiscalização “de carga fiscalizada e lacrada” de Rondônia, ocorrida no porto de Manaus.

Valdir Raupp destacou os investimentos que o Estado fez em infraestrutura, especialmente no porto da capital “que permitiu que Rondônia alcançasse o patamar de desenvolvimento que tem hoje”.

As caminhonetes compradas com recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fesa) atenderão oito divisões regionais do interior. “A Idaron garante a qualidade da produção agrosilvopastoril do Estado”, argumentou Raupp.

O senador lamentou que a fiscalização tivesse tratado Rondônia desta maneira, mesmo após as cargas fiscalizadas e lacradas no porto de Porto Velho por todos os órgãos competentes.

“Mas para poder fiscalizar uma carga de Roraima a fiscalização reteve a carga de Rondônia por quase sessenta dias”, enfatizou Raupp reafirmando que o Estado é “respeitado por suas práticas” e finalizou que por ter conquistado seu espaço de produção e exportação, “ninguém segura mais Rondônia”.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação