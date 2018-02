Em menos de uma semana, homem é detido duas vezes pela Força Tática por receptação e furto; veja vídeo

Um homem de 45 anos, que havia sido detido por uma guarnição da Força Tática na terça-feira, 19, portando um celular furtado, foi detido novamente na manhã desta sexta-feira, 23, após cometer um furto a residência e ter sua imagem registrada pelo circuito de câmeras do imóvel.

Quando a guarnição que assumiu o plantão pela manhã tomou conhecimento do furto, que havia ocorrido durante a madrugada, se dirigiu até o local, onde tiveram acesso ás imagens do circuito de segurança e de pronto, identificaram o suspeito, que após ter sido detido na última terça-feira sob confissão de ter comprado um celular mesmo sabendo que este era produto de furto, com a intenção de trocá-lo em uma boca de fumo, foi liberado.

Diante das informações, os militares se deslocaram até a residência do infrator, onde localizarão o mesmo e conseguiram recuperar parte dos produtos e do dinheiro da vítima, pois o restante, o próprio agente alegou ter gastado e trocado em drogas.

Mais uma vez o agente recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia