Moradora reclama que há mais de 2 meses não tem ambulância no Posto de Saúde no distrito do Guaporé

Na manhã desta segunda-feira, 5, a redação do Extra de Rondônia recebeu denúncia de uma moradora do distrito do Guaporé, onde relata a falta de ambulância no Posto de Saúde.

De acordo com informações da denunciante, o distrito que pertence ao município de Chupinguaia está há mais de 2 meses sem ambulância, pois a única que tinha na região bateu num buraco na rua e quebrou, foi levada para consertar e não mais voltou.

A moradora afirma que devido o distrito estar abandonado pela prefeitura, às ruas e avenidas não tem condições de trafegabilidade e, com isso, os buracos aumentam muito nessa época de chuva e como não tem assistência da secretaria de obras, viram enormes crateras e colocam vidas em risco.

A moradora apela ao Ministério Público (MP) que interpelem por eles, pois não sabem mais a quem recorrer.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Internauta