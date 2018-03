CHUPINGUAIA: ladrão invade casa enquanto família dormia e furta aparelhos eletrônicos

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 07, em uma residência localizada na Avenida 25, ao lado da Igreja Madureira, em Chupinguaia.

Segundo o denunciante, ele e sua esposa dormiam, quando ouviram barulhos de alguém andando pela casa. Em um primeiro momento, ambos acreditaram que fosse o filho do casal, que tem o costume de dormir tarde, porém, devido os barulhos serem muito suspeitos decidiram verificar e avistaram uma pessoa saindo pela porta da cozinha.

Em consulta pela casa, as vítimas avistaram pegadas no por todo o imóvel, constatando também, que um aparelho celular e um notebook tinham sido furtados.

Devido as marcas serem mais numerosas no banheiro, que não possui proteção na janela, as vítimas acreditam que o infrator tenha entrado por esta, e após o furto, saído pela porta da cozinha.

A Polícia Militar realizou diligências em busca do meliante, porém, não obteve êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa