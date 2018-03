Presidente e responsável de empresa ganhadora acertam detalhes para início da reforma da Câmara

Adilson Oliveira pediu celeridade e afirmou que o tempo previsto da obra é 10 meses

O presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 15, com representantes da empresa “Norte Edificações e Empreendimentos”, vencedora da licitação da reforma e ampliação da sede da Casa de Leis.

Adilson salientou que deseja que toda a construção da obra se dê com transparência, e para isso irá nomear fiscais para realizar as medições, bem como uma comissão que analisará a evolução da obra.

Os representantes da empresa disseram que visam realizar a reforma da Câmara da melhor forma possível e com qualidade, para fortalecer o nome da empresa.

No encontro, onde esteve presente o vereador França Silva, o presidente da Câmara pediu que a empresa tivesse celeridade para a finalização da obra, que tem o tempo previsto para 10 meses.

Udson Maforte da Mata Junior, proprietário da “Norte Edificações”, salientou que a empresa buscará dar celeridade e entregar a obra até o fim deste ano.

O prédio da Câmara de Vereadores de Vilhena sofria com diversos problemas estruturais e há anos não recebia uma reforma. “A reforma trará à Vilhena um prédio moderno, capaz de sustentar o trabalho de 13 vereadores de forma organizada e eficaz, e o mais importante, em conjunto com a população. Os vereadores irão passar, mas povo que será o dono do prédio”, finalizou Adilson.

Texto: Extra de Rondônia (Com Assessoria)

Fotos: Assessoria