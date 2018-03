CEREJEIRAS: Clínica médica é alvo de ação de bandidos; tiros foram disparados

Uma clínica médica na cidade de Cerejeiras foi alvo de ação de bandidos na tarde de sexta-feira, 16.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens chegaram à clínica do Doutor Rocha e perguntaram a recepcionista por ele, a atendente disse que o médico não estava, mas os suspeitos ficaram mais ou menos cinco minutos no local e ouviram a voz do médico dentro do consultório.

Ao abrir a porta o médico deparou com os indivíduos e observou que estavam armados, rapidamente fechou a porta. Um dos marginais atirou contra a porta, um dos disparos transpassou, acertou uma mesa, a cortina e parou na parede.

Após, a dupla saiu correndo e numa rua próxima, furtaram uma moto Bros Placa NDR-3296/Cerejeiras, que estava estacionada com a chave na ignição.

A Polícia Militar foi chamada fez diversas buscas, mas não localizou nenhum suspeito.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração