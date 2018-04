Vereador de Cerejeiras vai assumir a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social no governo de Daniel Pereira

Na manhã desta quinta-feira, 5, a redação do Extra de Rondônia recebeu a confirmação que o vereador do município de Cerejeiras, Pedro José Alves Sanches (MDB), popular (Pedrinho) foi convidado pelo vice-governador Daniel Pereira (PSB) para assumir a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS).

Pedrinho já está em Porto Velho e deverá ser empossado na pasta nesta sexta-feira, 6, logo após Daniel Pereira receber o cargo de governador na Assembleia Legislativa.

Com isso, na próxima semana, o suplente de Pedrinho, Ifraim Zigue, deverá ser convocado pelo presidente da Câmara, vereador Saulo Siqueira de Souza (PSD), para tomar posse no cargo de vereador.

Daniel ainda deverá empossar nesta sexta, o Coronel Rildo José Flores, como subcomandante geral da Polícia Militar. Rildo já foi comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena.

Lembrado que no mês de março o Coronel Rildo já tinha sido empossado no cargo pelo vice-governador, mas logo após foi destituído por Confúcio Moura.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia