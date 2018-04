Criança tem quarto atingido por bala perdida em Cabixi

O caso foi denunciado pelo pai da criança, que procurou o Quartel da Polícia Militar do município, informando que durante a madrugada de sexta-feira, 13, o quarto de sua filha tinha sido atingido por uma bala perdida.

Segundo relatos do denunciante, ele foi acordado pela filha, que foi despertada pelo barulho do disparo, sendo que esta lhe perguntou o que estava acontecendo, no entanto, como de seu quarto não foi possível ouvir o estampido do tiro, o pai pediu para que a criança voltasse a dormir.

Já ao amanhecer, o denunciante foi até o quarto da filha e visualizou um buraco em uma das tábuas da parede, a cerca de um metro acima da cabeceira da cama e outro no forro.

A família realizou buscas a fim de localizar o projétil que causou os furos, porém, este não foi encontrado.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado para investigar o caso, haja vista, que pelo fato da criança ter ouvido o barulho do disparo, certamente o mesmo ocorreu pela vizinhança e um dos moradores da rua, já foi abordado várias vezes por militares por posse de entorpecente e há rumores, de que o mesmo tem costume de andar armado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa