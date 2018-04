Presidente da Câmara de Porto Velho visita o Extra e conta sobre suas realizações a frente da casa legislativa

No último sábado, 16, visitou a redação do Extra de Rondônia o presidente da Câmara de Porto Velho e vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Morais, para falar sobre seu primeiro ano de mandato e as realizações a frente da presidência da casa legislativa.

Maurício conta que sempre que pode vem ao município de Vilhena, até porque é diretor do grupo de expansão das Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA). De acordo com edil esteve aqui pela primeira vez a cerca de cinco anos para a instalação da unidade que hoje se encontra ativa oferecendo seus serviços à população vilhenense.

“Mais do que nunca, eu tenho Vilhena como uma segunda casa, como disse vim a princípio pela FIMCA e depois retornei no período da campanha da deputada federal Mariana Carvalho. Agora voltei como presidente da juventude estadual do PSDB para conversar com os jovens e os vereadores do partido, para estar incentivando o ingresso de mais jovens na política. Inclusive temos dois vereadores bem jovens de nossa coligação, o Rafael Maziero e Samir Ali”.

O parlamentar pontua que “na ocasião até elogiei o Rafael, pois a reunião ocorreu em sua casa e lá tinha um grande número de jovens participando, isso em plena sexta-feira. Pra mim foi muito gratificante. Só tenho que parabenizá-lo pelo incentivo”.

Em relação a sua candidatura Maurício relata que “eu sai candidato em Porto-Velho, mas não imaginava estar à frente da Câmara. Confesso que foi um grande desafio. Quando me candidatei nem imaginava que chegaria tão longe. Meu foco era ficar a frente dos negócios da família e até me fixar em Vilhena, pois acredito que aqui em breve se tornará um pólo acadêmico”.

“Minha entrada na política se deu porque Mariana não quis se candidatar nem a prefeita e nem a vereador, então resolvi tentar. A surpresa veio quando soube que fui eleito com 2.796 votos. Assim que assumi, me envolvi mais ainda no meio, participei de diversas reuniões e me inteirei com os candidatos também mais jovens. Inclusive algo que me ajudou e me fez ser nomeado presidente da Câmara na capital. Gosto de destacar que mesmo com outras funções consegui realizar um bom primeiro ano de mandato. Para se ter uma ideia de 21 cadeira, eu conquistei 18. Isso mesmo sendo inexperiente e tão jovem para o cargo”.

O jovem edil detalha quais foram a mudanças neste primeiro ano “das realizações posso destacar que quando pegamos a casa havia um débito de mais de R$ 2 milhões, fechamos o ano de 2017 com um saldo positivo de R$ 4 milhões na conta. Conseguimos realizar todos os pagamentos da casa, empenhar todos os recursos de rescisões que estavam paradas desde 2015. Também reformamos a casa, que estava em uma situação deplorável, pois quando chovia inundava todo o local, além de equipá-la com ar-condicionado e computadores novos. Criei também um programa de aposentadoria incentivada e também conseguimos renovar a frota de carros para a prestação de serviço”.

“Outra conquista será o lançamento de um concurso público para estar empregando mais pessoas a casa. O concurso está previsto para junho, e será para preencher as vagas dos aposentados. Até porque a casa é pequena e não há condição de ter um concurso grande. Estamos pensamos em abrir para procurador, coordenador, técnicos legislativos, interprete de libras para promover maior acessibilidade. Ou seja, será precisamente para preencher vagas e adicionar cargos que ainda não constam na Câmara”, explicou Carvalho.

Segundo o vereador “agora as metas para este segundo ano de mandado, será finalizar algumas obras inacabadas e melhorar a saúde do município”.

O presidente conta ainda que a relação do prefeito com os vereadores é muito boa, pois suas ações estão voltadas para atender as principais demandas populares, sempre visando o melhor para a capital.

Maurício finaliza pontuando quais os próximos passos para a carreira politica “o futuro político ainda é incerto, embora tenho vontade subir de cargo, quem sabe deputado estadual, federal ou até o governo. Até porque eu amo Rondônia, e gostaria de trazer mais benefícios para nosso estado”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia