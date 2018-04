Prefeito e vereador sofrem acidente na área rural de Pimenteiras

O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Donde (PDT) e o vereador Rafael da Silva Souza (PP), sofreram acidente na tarde desta sexta-feira, 20, na área rural do município.

De acordo com informações repassadas para redação do Extra de Rondônia, o prefeito dirigia uma caminhonete Chevrolet S-10 e estava em companhia do vereador Rafael Souza, vistoriando obras de recuperação das estradas vicinais e trafegava pela Linha 9 da 3ª para 4ª Eixo, sentido Linha 8 – quando o veículo deslizou, com isso, subiu num barranco e capotou, ficando com as rodas para cima. Segundo informação chovia muito na hora do acidente.

O prefeito e o vereador sofreram apenas ferimentos leves.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Wilmer Garcia