COLORADO: presidente da câmara esclarece motivos pelos quais sessão foi cancelada por falta de quórum

Após ser divulgada uma matéria sobre o cancelamento de uma sessão da câmara de vereadores de Colorado na segunda-feira, 23, devido à falta de quórum, o presidente da mesma, Evandro Guimarães Prudente (PDT) falou com a reportagem do EXTRA DE RONDÔNIA a fim de esclarecer os motivos de quatro dos 11 vereadores da casa estarem em Brasília.

Segundo o presidente, a viagem para Brasília já estava programa há algum tempo, pois os parlamentares se inscreveram para um curso da União dos Vereadores do Brasil (UVB) que reúne no momento 1.400 vereadores de todo o país. No entanto, todos os trâmites necessários para a sessão que deveria ter ocorrido na última segunda-feira, foram deixados alinhados, não sendo necessário o cancelamento da mesma, haja vista que havia apenas um projeto para ser aprovado na ocasião e a grande maioria já tinha expressado seu voto favorável e estarem em viagem apenas quatro parlamentares.

Ainda segundo Evandro, na manhã do mesmo dia, houve uma reunião onde foi acordado a presença dos demais vereadores que estariam no município, a fim de apenas cumprir a burocracia, sendo independente os votos dos mesmos favorável, contra ou até mesmo nulo.

Porém, no período da tarde, Evandro foi informado que alguns vereadores estariam planejando faltar simplesmente para prejudicar na sessão, devido não terem posicionamento e não acordarem com a maioria que já havia votado favorável ao reajuste do ITB Rural, que também já tinha sido acordado para a provação.

Diante dos fatos, o presidente afirmou ter ligado para alguns vereadores e solicitado que não faltassem, pois apesar de já ter deixado tudo encaminhado, como é de costume para não prejudicar as sessões quando alguns parlamentares precisam se ausentar, seria falta de respeito com os presentes na ocasião o cancelamento por falta de quórum.

Toda via, como o combinado com os demais parlamentares não foi cumprido por falta de posicionamento, Evandro pediu desculpas a todos os que estiveram presentes, concluindo que os demais esclarecimentos sobre o curso que o levou, juntamente com mais três vereadores do município até Brasília, serão repassados a população na próxima sessão da câmara.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução