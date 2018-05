Em Colorado, homem ameaça matar a própria mãe armado com faca e foice

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste, neste domingo, 13.

De acordo com informações, um homem identificado por Magno M.L.B, chegou a sua casa na Rua Caites, no Bairro Cruzeiro por volta das 10h30 – aproximou da mãe dele com uma faca e uma foice e disse que iria dar o presente para ela do dia das mães e a segurou pelo braço. A mulher desesperada conseguiu se soltar e correu até a Rua Tupinambá, onde pediu socorro a uma neta.

A polícia foi chamada e deteve o suspeito nas proximidades da residência de posse da foice. Testemunhas contam que o homem tem problemas psiquiatricos e já foi internado várias vezes.

Ele foi levado para a Unisp e apresentado ao delgado para providencias que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Thiago Vieira