Homem é executado a tiros após sair de festa em distrito de Corumbiara

Jairo Alves dos Santos, de 33 anos, morador de Vitória da União, distrito de Corumbiara, foi morto há tiros na madrugada deste domingo, 13.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima voltava de uma festa numa motocicleta, quando na esquina de uma Praça no Centro do distrito, foi alvejada por três tiros, inclusive um no olho que transpassou o capacete e saiu na nuca.

A vítima foi encontrada caída sobre a moto por populares que passavam pelo local e chamaram a polícia.

O corpo foi levado para a cidade de Cerejeiras, onde passará por autopsia.

Texto e foto: Extra de Rondônia