Homem é detido por posse de arma de fogo e desmatamento ilegal em distrito de Corumbiara

O fato foi registrado na tarde de quinta-feira, 17, na delegacia de Polícia Civil do município Cerejeiras.

Sildevan Beltrão Ramos, de 35 anos, foi detido Polícia Militar Ambiental (PMA) em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) durante fiscalização no Assentamento Maranata II – Alto Guarajus, distrito do município de Corumbiara.

De acordo com boletim de ocorrência, no local a polícia encontrou desmatamento, extração ilegal de madeira, uso de fogo em floresta, madeiras serradas, três motosserras, uma espingarda calibre 28 e munições.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia de polícia, onde deverá responder por crime ambiental.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração