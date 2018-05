MAIO AMARELO: Detran em parceria com outras unidades realiza blitz de fiscalização em Colorado

A equipe do Detran, Tiro de Guerra e da Policia Militar do município de Colorado realizaram na última quinta-feira, 17, uma blitz de fiscalização para averiguar as irregularidades dos veículos ativos.

A ação é desenvolvida em decorrência da campanha “Maio Amarelo” que visa conscientizar e prevenir os condutores.

A abordagem ocorreu na Avenida Amazonas das 13h00 as 17h00. Na ocasião foram verificados o licenciamento dos veículos, porte da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uso de cinto de segurança e calçados adequados para condução.

Durante a ação foram supervisionados 78 veículos, sendo 13 autuados e três removidos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação