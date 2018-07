Fazendeiro denuncia funcionário por furto de motocicleta e oferece recompensa pela localização do veículo

O caseiro de uma propriedade particular, localizada no Estado do Mato Grosso, a cerca 17 km de Vilhena, foi denunciado pelo próprio patrão, como responsável pelo desaparecimento de uma motocicleta Honda Bros 150, de cor verde, com placa NBY-0873.

De acordo com o denunciante, no domingo, 15, o mesmo esteve na propriedade em companhia de alguns familiares, porém, trancou o veículo, que é usado somente na fazenda, em um galpão, guardou as chaves em sua caminhonete e retornou para Vilhena onde reside, deixando no local o caseiro, que já prestou serviços para ele antes a atualmente está na fazenda a cerca de um mês.

No entanto, na manhã desta quarta-feira, 18, ao retornar à propriedade, já não encontrou mais o funcionário, nem a motocicleta e ao buscar pelas chaves na caminhonete, percebeu que as mesmas também haviam desaparecido.

Diante dos fatos, o proprietário procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para registrar um boletim de ocorrência.

Quem tiver alguma informação que leve a localização do veículo pode entrar em contato diretamente com o proprietário pelo número (69) 984137806 que receberá uma recompensa de R$ 1 mil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa