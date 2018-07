Prefeito e Sindsul debatem vale transporte e PCCS; servidores avisam que “revolta” não está descartada

Na manhã desta quarta-feira, 18, membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), se reuniram com o prefeito de Vilhena, Eduardo “Japonês”, no gabinete do mandatário, onde também estiveram parte dos secretários de sua gestão.

Dois pontos cruciais que constam na pauta de reivindicações do Sindicato foram discutidas novamente e tiveram avanços nas negociações.

VALE TRANSPORTE

O sindicato havia se reunido com “Japonês” no último dia 05. De lá para cá, sua equipe tinha a missão de estudar o impacto financeiro que a volta do pagamento daria aos cofres públicos. O valor total dos pagamentos fecha em R$ 1.559,000,00 (Um milhão quinhentos e cinquenta e nove reais).

De acordo com Japonês, todo o orçamento do ano de 2018 está comprometido. “Eu quero resolver essa questão e nós vamos resolver. O município precisa arrecadar para que isso aconteça. Nós estamos cortando gastos e queremos chegar em janeiro alinhados”, disse.

O prefeito propôs a volta do pagamento para o mês de janeiro de 2019, onde poderá usufruir do novo orçamento do município e incluirá os honorários referentes a questão do Auxílio Transporte.

A forma de pagamento (quantidade de parcelas, ou até mesmo uma única parcela) ainda não foi definida. Essa questão será tratada nos próximos dias. O que se definiu como proposta do prefeito foi o pagamento no primeiro mês do próximo ano.

Com relação a este assunto, o sindicato não gostou do que ouviu e foi enfático ao discordar que este auxílio somente retorne em janeiro de 2019. Porém o prefeito alegou que nos últimos meses, antes da antiga gestão sair, pagou-se o que devia e o que não devia comprometendo assim o orçamento do ano todo.

PCCS

Em relação ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores, se criou uma celeuma, visto que, com as mudanças na administração municipal, deu-se a impressão de que a pauta foi deixada de lado.

O presidente do sindicato, Wanderley Ricardo, cobrou celeridade na questão e disse que “três dos seus secretários já conhecem o Plano, se formos estudar novamente isso, essa questão passa a ser uma revolta minha”.

Definiu-se que em curto prazo serão marcadas reuniões para estudar a implantação dos Planos de Carreiras ainda este ano. Elas serão do Sindicato com cada um dos secretários.

Os membros do Sindsul declararam descontentamento quanto à volta do pagamento do Auxílio Transporte e expuseram isso ao prefeito Japonês.

O Sindicato está ciente que uma possível ‘revolta’ dos servidores não está descartada, haja vista que tal pagamento cessou em 2016 e está aberto a conversação entre os filiados e a Entidade Classista.

Autor e fotos: Assessoria