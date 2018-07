Aposentada pede ajuda para a construção de calçada em sua casa

A aposentada Geralda Alves Pereira, de 73 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 20, para pedir ajuda para a construção de uma área na sua residência, em Vilhena.

Ela informou que foi contemplada com uma casa no conjunto habitacional “União”, porém ficou doente e teve que ficar internada no Hospital Regional com um problema no coração.

A aposentada ainda disse estava separada do marido, e assim que ficou internada, o cônjuge cuido dela no hospital. Porém o esposo tem problemas com consumo de bebidas alcoólicas.

Geralda conta que vende bolacha de nata no centro da cidade e ganha R$ 50,00 de comissão por semana. Com dinheiro que ganha, compra frutas e verduras.

Segundo ela, o dinheiro da aposentadoria é gasto com remédios do coração e diabetes. “Meu marido também ajuda com alimentos perecíveis para casa. Mas, coitado, ele fez empréstimo que até hoje está pagando, e ajuda no que está no se alcance”, pontuou a dona.

A Idosa salientou que não tem condições de construir uma área na casa dela e por isso está pedindo ajuda para alguém poder fazer essa caridade. Além disso, quer a doação de um fogão e um botijão de gás.

Dona Geralda, como é conhecida, disse que quem quiser ajudá-la pode procurar no seguinte endereço: na Quadra 5, Lote 38, casa nº 2350, Conjunto Habitacional União ou nos telefones (069) 9-8418-6526 ou no 9-8441-7273.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia