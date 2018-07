É SÁBADO: Presidenciável Geraldo Alckmin reúne partidos para pré-convenção em Ji-Paraná

Neste sábado, 21, os partidos PSDB, DEM e PSD promovem a sua pré-convenção no município de Ji-Paraná.

O ato terá como finalidade divulgar os pré-candidatos ao Governo, Senado, Deputado Federal e Estadual, com vistas às eleições de outubro próximo.

Além de diversas lideranças políticas, como o ex-senador Expedito Júnior, também estará presente no evento o pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin.

O evento inicia às 9h, no espaço Mediterrâneo Fest.

QUEM É ALCKMIN

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho é médico, professor universitário. Foi governador do Estado de São Paulo e é uma das principais lideranças políticas do PSDB no Brasil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação