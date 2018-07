IRREGULARIDADES: Alunos ficarão sem aulas por falta de transporte escolar na área rural; veja linhas paralisadas

Diretor de transporte desmentiu informação repassada à imprensa por assessoria do prefeito

Na manhã desta sexta-feira, 20, o secretario municipal de educação (Semed), Clésio Cássio, e o diretor de transporte, Edson Ramos, deram detalhes sobre a vistoria realizada em ônibus escolares de Vilhena e as linhas escolares que serão interrompidas devido às más condições que se encontraram os veículos. Leia AQUI

Ramos afirmou que algumas irregularidades foram encontradas nas vistorias, porém esses veículos terão o prazo até 15 de agosto para se regularizarem. “Em caso dos ônibus não se adequarem conforme as exigências da Ciretran, serão proibidos de realizar o transporte escolar no município”, pontuou Edson.

Ele também esclareceu que algumas linhas onde os ônibus escolares passam serão paralisadas por 8 dias e a Semed emitirá uma nota identificando as escolas que não terão transporte escolar. Isto resultará em mais de 800 alunos que ficarão sem aula

Por outro lado, Edson também declarou que empresa de transporte “Vilhena Serviços Comércio e Transporte LTDA”, antiga Bueno Tur Transporte e Turismo, foi quem apresentou mais de 20 ônibus irregulares, com problemas mecânicos. Mas os donos da empresa garantiram que essas falhas serão corrigidas.

Por sua vez, o titular da Semed, Cléssio Cassio, garantiu que para os alunos lesados pela problemática haverá o reajuste do calendário escolar.

Além disso, Cléssio informou que serão adquiridos mais cinco ônibus escolares com recursos próprios da Semed e até no inicio do semestre do ano que vem a secretária deve estar com uma frota de 25 veículos escolares para atender as localidades mais próximas, e com isso diminuir a terceirização de ônibus.

DESMENTIU

Questionado pelo Extra de Rondônia, Edson Ramos desmentiu informação da assessoria do prefeito Eduardo “Japonês” que foi repassada à imprensa. Ele disse que não declarou que a última vistoria nos ônibus escolares foi feita há 10 anos. “Vistoria é um trabalho contínuo”, asseverou.

LINHAS PARALISADAS

O titular da Semed informou as linhas que ficarão paralisadas durante 8 dias. Veja abaixo:

** Posto Gaúcho – São Lourenço

** Linha Roma – Tenente Melo

** Rio Melgaço – Ana Maria – Sartori – Tenente Melo

** Gleba Iquê – Independência – Escola Iquezinha – Vilhena

** Gleba Iquê – Lagoa Azul

** Rio Claro – Assentamento Iquê – Vilhena

** Rio Claro – Assentamento Iquê – Mirassol – Vilhena

** Cooperfrutos – Iquezinha

** Cooperfrutos – Vilhena

** Linha Piracolino – Marcos Donadon

** Setor Pioneiro – Álvares de Azevedo

** Linha Gripa 140 – Clemente Humberto

** Linha 135 – Marcos Donadon

** Linha Agrovila Renascer – Vilhena

** Setor Gripa – Serra/145 – Cristo Rei

** Linha 135 – Cristo Rei

** Posto Jamantão – Cristo Rei

** Linha Nova Vida – Marcos Donadon

** Linha Embratel – Ivete Brustolin

Texto e fotos: Extra de Rondônia