Vilhena e Colorado disputam final de futsal no JOER neste sábado

Times das escolas Wilson Camargo e Manuel Bandeira, representantes de Vilhena e Colorado do Oeste, respectivamente, disputam a final, da fase regional Cone Sul, nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

O jogo ocorrerá neste sábado, 21, às 7h30, no ginásio poliesportivo de Cerejeiras.

A equipe do Wilson Camargo é formada pelos atletas Milton Luan, Marco Antônio, Lucas borges, Luizinho, Arthur, Bruno, Henrique, Lucas Rodrigues, José, Vitinho, Milton Kaio, Cayo Felipe e Pablo, e tem como técnico o professor Bruno Rodrigues

Favorita, o time do Wilson Camargo é a atual campeão rondoniense de futsal, e ocupa a quarta posição no torneio no país.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação