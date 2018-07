Investigado em crime que tirou a vida de cantor é preso por tráfico de drogas

A prisão ocorreu na madrugada de sábado, 21, após uma equipe de policiais civis realizarem campana nas proximidades da residência de Josiel da Costa Rodrigues, de 28 anos, localizada na Bairro Moysés de Freitas, devido denúncias de que o mesmo estaria comercializando entorpecentes.

Josiel, que já é investigado em um inquérito policial referente à morte do cantor Maylson Campos, assassinado a tiros no dia 20 maio do ano corrente, durante um show realizado em uma chácara em Vilhena, foi preso em flagrante, após um jovem ter sido visto recebendo algo de suas mãos, e ser constatado através de abordagem ao indivíduo, que o produto se tratava de pasta base de cocaína.

Além da constatação, o jovem afirmou que tinham adquirido a substância da pessoa de Josiel, que foi preso minutos depois, quando saia da casa da namorada, localizada no Jardim da Primavera, que também foi conduzida à delegacia, juntamente com o suspeito e uma testemunha.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com delegado responsável pelas investigações do homicídio, no qual Josiel é um dos principais suspeitos e este afirmou que a ação que prendeu o agente, trata-se de um investigação isolada da referente a morte de Maylson, não tendo ainda, nenhuma acusação judicial contra o suspeito pelo crime que tirou a vida do cantor.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa