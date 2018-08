PRIMEIRA MÃO: jovem suspeito de ter sido contratado para matar cantor é preso

Pablo Henrique da Silva Sega, de 19 anos, que teve seu mandado de prisão preventiva solicitado pelo Delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena e acatado pela Segunda Vara Criminal, foi preso por volta das 17h30 desta quinta-feira, 02.

O jovem que é o principal suspeito de ter executado o cantor Maylson Campos Lucas Arruda, de 28 anos, na madrugada do dia 20 de maio do ano corrente, durante um show realizado em uma chácara, foi preso por dois policiais civis de folga, que o reconheceram ao avistá-lo na rua.

Após abordarem e prenderem o jovem, os civis chamaram uma guarnição da Polícia Militar, que apresentou o suspeito na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e seguidamente, o entregaram na dependências do Presídio Cone Sul.

Segundo informações preliminares levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Paulo é suspeito de ter sido contratado pelo ex da namorada da vítima, Josiel da Costa Rodrigues, de 28 anos, que foi preso no último dia 23, por tráfico de drogas, para matar Maylson.

Texto e foto: Extra de Rondônia