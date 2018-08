CRAS realiza entrega de materiais para projeto “Bom de Bola” em Chupinguaia

Na última quinta-feira, 09, o Centro de Referência de Assistência Social de Chupinguaia (CRAS) fez a entrega dos materiais necessários para a realização do projeto “Bom de Bola”, iniciado no ano de 2017. Na ocasião, também foram distribuídos brindes em comemoração ao Dia dos Pais.

Nesta edição, o “Bom de Bola” contará com o apoio do professor Jardeu Gomes da Silva, Odécio Gomes da Silva mais conhecido por “Taxista Bibi”, José João da Silva o “Zé do Bolo”, a mobilizadora de jovens Camila de Moraes Gonçalves, a diretora Sônia França, da Escola Municipal Aline e Juliana que irá ceder o ginásio para que sejam realizados os jogos nas terças e quintas-feiras das 17h as 19h.

O Projeto visa proporcionar qualidade de vida e ocupar o tempo ocioso de crianças e adolescentes do município, atendendo a jovens de até 17 anos.

Aproveitando o espaço, em nome da equipe do CRAS a coordenadora Dirlei de Andrade Pinto agradece ao apoio da prefeita Sheila Mosso, a ex-secretária Marilucia Campos que esteve à frente do programa, a nova secretária Dayane Cerozine, a secretaria de educação e a toda equipe envolvida no projeto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação