Detento denuncia companheiros de cela por tentativa de homicídio

Na tarde de segunda-feira, 13, um homem de 31 anos, que cumpre pena por furto e roubo no Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena, foi conduzido até a delegacia, onde denunciou três companheiros de cela pelo crime de tentativa de homicídio.

De acordo com o registro do caso, o apenado acordou com os três agentes tentando matá-lo asfixiado, chegando a ficar por diversas vezes desacordado devido às tentativas terem ocorrido por toda a madrugada.

Em certo momento, a vítima conseguiu bater na porta e pedir por socorro, sendo retirado da cela por agentes penitenciários.

Diantes dos fatos, o apenado optou por registrar um boletim de ocorrência e representar os envolvidos criminalmente pela ação.

Texto e foto: Extra de Rondônia