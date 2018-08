Temporal destrói casa na área rural de Corumbiara; vídeo

No final da tarde de terça-feira, 14, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e vídeos de internautas da região de Corumbiara, onde mostram que a chuva acompanhada de fortes ventos causou estragos no município.

O temporal durou cerca de 1 hora e 40 minutos, tempo suficiente para derrubar uma casa por completo na área rural do município.

O vento derrubou placas, arrancou antenas parabólicas, descobriu diversas casas e até órgão publico, além de fachadas de lojas que voaram. Porém, não há informação se houve feridos.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeos: Internauta