CHUPINGUAIA: cidadão denuncia que estão queimando lixo no pátio da prefeitura

Na tarde desta quinta-feira, 16, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos de um cidadão chupinguaiense, no qual denuncia que estão queimando lixo no pátio da prefeitura.

De acordo com o denunciante, mesmo com diversas campanhas realizadas contra queima de lixo que é crime, pois prejudica as pessoas e o meio ambiente, há lixo se acumulando no pátio da prefeitura e alguém, ainda, está colocando fogo.

O denunciante pede ao órgão responsável pela questão que tome providência para que o lixo seja removido e a pessoa que está colocando fogo identificada e punida na forma da lei.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta