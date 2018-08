Empresa que detêm 19 linhas de transporte escolar tem 13 ônibus reprovados em nova vistoria de readequação do Detran

Foi concluída ontem a vistoria que o Detran realizou em 64 veículos que transportam alunos na cidade após a entidade ter dado prazo para ajustes. Apesar de o relatório final ainda não estar pronto, a Prefeitura informa que algumas linhas de transporte poderão ser prejudicadas, visto que 13 ônibus foram reprovados. A empresa deve agora apresentar ônibus reserva até que regularize estes.

Em face do problema, algumas linhas poderão ser reajustadas e os ônibus considerados inaptos estarão fora de circulação. Rígida na fiscalização, a Secretaria de Educação já garantiu que se a empresa Vilhena Transportes não resolver as pendências definitivamente, a questão acabará no departamento jurídico e o distrato contratual é um possibilidade. Nesse caso um novo contrato emergencial seria realizado para suprir rotas que fiquem sem a prestação do serviço.

Na parte mecânica a Semed vistoriou a frota no mês passado, alguns veículos foram paralisadas, exigiu-se reparos antes de voltarem a circular. Feita nova vistoria, todos aparentavam estarem em condições adequadas. No entanto, alguns não conseguiram rodar novamente, mesmo após serem revistoriados. Por isso, a Semed está acompanhando caso a caso e notificando a empresa.

Independente de quais sejam as prestadoras de serviço, a Semed compromete-se em realizar vistoria bimestral nos veículos para assegurar a segurança dos usuários. A secretaria por meio do departamento de transporte escolar fará diligências e pede à comunidade auxílio na fiscalização. Todos os ônibus que não tenham autorização emitida pela Detran-Ciretran de Vilhena no para brisa do veículo devem ser denunciados.

Assim, as frotas que atendem o município no transporte escolar estão dispostas da seguinte forma, após as vistorias:

Prefeitura Municipal de Vilhena

Atendimento Educacional Especializado (AEE) de Vilhena

Frota: 2 veículos + 1 reserva.

Todos veículos aprovados

Vilhena Serviços Comércio e Transporte LTDA

Atendem 19 Linhas.

Frota: 30 veículos + 6 reservas.

13 veículos reprovados

Biasi turismo Eireli – ME

Atendem 7 linhas.

Frota: 8 veículos + 4 reservas.

Todos veículos aprovados

Paulo Sérgio Macedo e CIA LDTA

Atendem: 7 linhas.

Frota: 7 veículos + 2 reservas.

Todos veículos aprovados

Fonte: Assessoria

Foto: Ilustração