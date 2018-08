PMs arrancam mudas de maconha de traficante e este afirma que os mesmos estragaram “seu ganha pão”

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Ceará, no setor 19, em Vilhena, na tarde de quarta-feira, 15, avistou um jovem saindo em atitude suspeita de uma residência conduzindo uma motocicleta.

Devido o imóvel já ser conhecido como ponto de venda de drogas e o proprietário pela prática de tráfico de entorpecentes, os militares realizaram o acompanhamento do suspeito o abordando a poucas quadras do local.

Escondidos na cueca do infrator, de 27 anos, foram encontrados dois invólucros de maconha, pesando cerca de 203 gramas. O mesmo também estava em posse de R$ 600,00 em moeda corrente. Quando questionado com quem havia adquirido a droga, o jovem confirmou que havia comprado do proprietário do imóvel de onde havia acabado de sair, que responde pelo alcunho de “Alemão”.

De volta à residência de “Alemão, de 23 anos, foi feito contato com o mesmo e em buscas no local, os policiais encontraram mais cerca de 60 gramas de maconha, dentro de uma caixa no guarda-roupas e cerca de 24 gramas de um pó branco, aparentando ser cocaína, em invólucro plástico, escondido dentro de um sapato, em cima do mesmo móvel. No quintal foram localizados mais 620 gramas de maconha enterrados atrás do imóvel e 14 quatorze mudas da mesma substância, com aproximadamente 15 centímetros de tamanho.

Após o flagrante, “Alemão” confirmou a propriedade da droga, afirmando que os militares haviam “estragado seu ganha pão”.

Diante dos fatos, o infrator, sua esposa, de 29 anos e seu cliente, receberam voz de prisão, sendo conduzidos, juntamente com todo o material apreendido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). O filho do casal, que é menor, foi deixado sob a responsabilidade do avô.

Texto e fotos: Extra de Rondônia