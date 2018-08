PF realiza operação em Cerejeiras

Com apoio de homens da Força Nacional, policiais federais realizam neste momento uma operação em Cerejeiras.

Os policiais percorreram alguns pontos da cidade e, após algum tempo, concentraram-se no pátio do posto Dois Irmãos.

Há homens fortemente armados no local. Até agora não se sabe ao certo o tipo de abordagem e nem mesmo os objetivos dos trabalhos que estão realizando.

Mas, segundo fontes seguras, trata-se, em tese, de várias situações que estão ocorrendo na região do Cone Sul, sobretudo envolvendo o já conhecido corredor do tráfico que liga as cidades de Vilhena à Pimenteiras, município que faz fronteira com a Bolívia, facilitando o comércio de drogas e a venda de veículos roubados.

Há, também, informações de crimes ambientais e, possivelmente, pessoas envolvidas e associadas às organizações criminosas atuando na região.

Fonte e foto: Mídia Rondônia