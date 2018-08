Acir começa campanha ao governo pela região do Vale do Guaporé

O senador Acir Gurgacz (PDT), candidato ao Governo do Estado pela coligação “Juntos por um novo tempo para Rondônia”, começou sua campanha eleitoral pela região do Vale do Guaporé, percorrendo os municípios de São Francisco, Seringueiras e São Miguel, localizados no eixo da BR-429.

A estratégia do candidato foi realizar reuniões com grupos formados por lideranças comunitárias, agricultores, comerciantes, empresários e políticos locais. Nos encontros, Acir destacou as suas ações no Senado para atender a população dos municípios da região, como as obras de pavimentação e construção das pontes da BR-429, a pavimentação de ruas e a construção de postos de saúde, e apresentou suas principais propostas para a região e para todo o Estado.

Acir destacou a importância do fortalecimento da atividade agropecuária na região, com a organização das cadeias produtivas, o estímulo à industrialização e a construção e pavimentação de estradas para facilitar o escoamento da produção, além de facilitar o licenciamento ambiental das atividades produtivas. “O governo do Estado tem que facilitar a vida dos produtores, para que a roda da economia possa girar, gerando empregos, renda e benefícios para todos”, disse Acir.

Em sua caminhada pelo Vale do Guaporé, Acir contou com o apoio dos candidatos à Câmara Federal, Sílvia Cristina (PDT) e Nilton Capixaba (PTB), e também do candidato a deputado estadual Ismael Crispim (PSB).

Autor e foto: Assessoria de Imprensa