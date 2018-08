Réus de homicídios tentado e consumado vão a júri na próxima semana em Vilhena

Após o recesso de uma semana ocorrido depois dos julgamentos de seis réus em crimes de homicídio tentado e homicídio consumo, que ocorreu na primeira semana do mês corrente, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena dará continuidade aos trabalhos a partir de segunda-feira, 20, com mais cinco casos referentes aos mesmos crimes.

No dia 20, enfrentará o júri, o réu Wilson Roesse Woll, que aguarda julgamento em liberdade e é acusado de matar no dia 2 de agosto de 2013, por vingança, seu tio Alcídio Wol, de 58 anos, que teve seu corpo desovado em um rio na gleba Iquê, a cerca de 50 quilômetros de Vilhena. a família chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da vítima, que foi executada a tiros. ( O site não conseguiu imagens do réu)

Na terça-feira, 21, será julgado por tentativa de homicídio, Everton William Marcelino, que responde o crime em liberdade. O jovem de 23 anos, mais conhecido como “Queijinho”, já possui diversas passagens pela polícia e já esteve preso (Reveja AQUI) pela tentativa de homicídio contra um borracheiro, ocorrida no dia 24 de junho de 2017, no Bairro Embratel. (Reveja AQUI)

Já Heli Jaques Braga, de 38 anos, que foi preso pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil, em Pimenta Bueno, no ano de 2015, por fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltos a mãos arma e tráfico de drogas, será julgado no dia 22, pelo crime de homicídio. (Reveja AQUI)

O homem é acusado de envolvimento no assassinato de José Gudim de Souza, de 70 anos, pai do ex-vereador Marcos Gudim, “Marquinhos Bacana”, que foi encontrado pela empregada, morto a golpes de faca dentro de seu próprio quarto. O filho da vítima Marcelo Bruno Gudim de Souza, confessou ser o autor do crime.(Reveja AQUI)

Já Wellington Neres Pereira, que é réu confesso e se apresentou á polícia após degolar no dia 21 de maio de 2013, Robson Ferreira, de 19 anos, que teve seu corpo encontrado ao lado de um cachorro em decomposição no setor de chácaras do Bairro Embratel, será julgado na quinta-feira, 23.

O jovem, que na época do crime também tinha 19 anos, se encontra em liberdade e relatou que a vítima havia roubado alguns de seus pertences e na tentativa de recuperá-los por conta própria, foi com o mesmo até o local onde o crime ocorreu. Porém, ao perceber que Robson estava mentindo sobre ter escondido os produtos no local, este desferiu um golpe de facão em seu queixo e outro no pescoço, que quase separou a cabeça da vítima do corpo.

Dando encerramento aos trabalhos do júri no mês de agosto, na sexta-feira, 24, será julgado o réu Rodrigo da Cruz Felipe, vulgo “Camelo”, pelo crime de tentativa de homicídio, seguida de incêndio criminoso ocorrido em uma casa localizada na linha 155, km 15, próximo ao Rio Vermelho, Gleba Corumbiara. Na ocasião, Rodrigo tentou contra a vida de um homem de 28 anos e sua família, composta por esposa e uma filha, ainda criança.

O CRIME DE RODRIGO DA CRUZ FELIPE

De acordo com informações do setor de investigação da Polícia Civil, Rodrigo e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas juntos durante o dia e após isso, cada um teria tomado rumos diferentes.

Já no início da noite, Rodrigo foi até a casa da vítima e pediu para que este o desse uma carona em sua motocicleta até Vilhena, porém, ao ter o pedido negado, o acusado solicitou o empréstimo do referido veículo, que também foi negado.

Segundo relatos da vítima, ambos os pedidos foram negados, devido ela e o suspeito não terem condições de conduzirem um veículo naquelas circunstâncias.

Porém Rodrigo, revoltado, se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, que estava deitado em uma rede e não esperava o ataque.

Ao perceber que o marido seria assassinado, a esposa da vítima agarrou a faca que estava na mão de Rodrigo enquanto o marido fugiu do local, o que lhe causou um ferimento na mão.

Não satisfeito, Rodrigo ameaçou a mulher a filha da vítima, chegando a colocar a faca no pescoço de ambas, ateando fogo no imóvel, permitindo apenas que fossem retidos antes, os documentos pessoais da mulher.

Rodrigo, que teve o pedido de prisão decretado devido proferir ameaças de morte contra suas vítimas, mesmo após as atrocidades que cometeu, aguarda o julgamento detido.

O homem também já foi detido em uma ocorrência onde agrediu a esposa, destruiu a casa do casal e danificou uma viatura policial. (Reveja AQUI)

Texto e fotos: Extra de Rondônia