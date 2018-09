Vídeo monitoramento ajuda polícia a prender suspeitos por comércio de drogas em Cerejeiras

Através das Câmeras de Vídeo Monitoramento, a Polícia Militar (PM) prendeu algumas pessoas por suspeita de comércio de drogas na Praça da Bíblia, no Centro do município de Cerejeiras.

Os monitores da Central de Vídeo Monitoramento observaram certa movimentação estranha na praça e passaram as características dos suspeitos a uma guarnição que fez buscas e localizou um adolescente numa tapeçaria que fica frente à escola Castro Alves. Em revista foi localizado um invólucro com substancia aparentando ser maconha e próximo ao menor de idade uma faca tipo peixeira de aproximadamente 15 centímetros de lamina.

Indagado sobre estar vendendo drogas, confessou que estava na praça com uma mulher identificada como Jilmara da Silva, no qual também aparece nas imagens das câmeras com um invólucro na mão esquerda.

Investigadores da Polícia Militar foram até um hotel, onde estava hospedada a suspeita e ela disse que comprou a droga de uma pessoa por nome J.F.R, de 15 anos, conhecido como “Batatinha“. No desenrolar da história os militares conduziram outras pessoas para a delegacia de Polícia Civil, por comércio de entorpecente.

Texto: Extra de Rondina

Foto: Ilustração