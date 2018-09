Ciclista sofre politraumatismo e morre após ser atingido por moto em Cerejeiras

O acidente envolvendo um motoqueiro e um ciclista aconteceu na noite desta segunda-feira, 10, na saída de Cerejeiras para Corumbiara, em frente à estação de tratamento de esgoto.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, Valdomiro Marcolino Gonzaga, de 32 anos, servidor da Câmara Municipal de Corumbiara, pilotava uma moto Honda NXR 125 Bros, placa NCD-6341/Corumbiara, e seguia pela rodovia sentido Cerejeiras quando na entrada da cidade, desviou de alguns ciclistas (turma do pedal) que trafegavam em fila indiana, com a sinalização devida nas bicicletas.

Porém, logo a frente havia mais três ciclistas que passaram a tarde pescando num rio próximo e estavam indo para a cidade. Entretanto, a informação e que transitavam pela via um ao lado do outro e as bicicletas não tinham nenhuma sinalização. Além do local ser muito escuro, o condutor da moto não conseguiu desviar e acabou batendo em um deles, identificado como sendo Marcio Alves, de 42 anos.

No impacto, o ciclista sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que ao tomar conhecimento chegou rapidamente ao local. Porém, Márcio não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no hospital municipal.

O condutor da moto sofreu fraturas pelo corpo e também foi socorrido pelos bombeiros ao hospital.

A Polícia Militar foi até ao local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia