Unir divulga edital para contratação de professores substitutos

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) está com edital aberto para a contratação de três professores substitutos no campus de Porto Velho.

As oportunidades de nível superior são para as áreas de ciências biológicas ou multidisciplinar (1), matemática (1) e química (1), com carga horária de 20h semanais e remuneração com valor entre R$ 2.236,30 e R$ 3.050,49.

Os interessados podem efetuar inscrição, de forma gratuita, no Campus Porto Velho, na secretaria do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, Bloco 2 C, sala-109, Universidade Federal de Rondônia, BR 364, K 9,5, Sentido Rio Branco, até o dia 17 de setembro de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Esta seleção tem a validade de um ano, e consistirá na realização de provas didática e de títulos. A prova didática tem realização prevista para o dia 9 de outubro de 2018.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução