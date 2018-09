Colorado recebe “Sala do Empreendedor” para atender pequenos empresários

Na segunda 10, foi inaugurada nas dependências da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste a “Sala do Empreendedor”, um espaço dedicado ao atendimento dos pequenos negócios.

As “Salas do Empreendedor” proporcionam atendimentos que possam facilitar e apoiar o processo de formalização de pequenas empresas, regularização e baixa, bem como serviços exclusivos para Microempreendedores Individuais (MPEs).

O Sebrae em Rondônia vem atuando de maneira firme através de sua Unidade de Políticas Públicas, em parceira com as agências regionais de atendimento que articulam os apoios e mobilizam os parceiros.

Para Charif Mohamed, a inauguração da “Sala do Empreendedor” é um marco nos pequenos negócios. “Os serviços oferecidos aos empresários locais serão de grande valia para que, inclusive, a economia local seja fomentada com os pequenos vendendo para a prefeitura, seja através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou de compras públicas, com aplicação da Lei Geral, que privilegia as MPEs no processo licitatório”.

Segundo o prefeito, este é “mais um avanço de nossa gestão, que buscou uma parceria forte com o Sebrae para apoiar os pequenos empresários e que vai gerar mais distribuição de renda aqui em Colorado do Oeste”, declarou.

A “Sala do Empreendedor” está aberta de segunda a sexta, nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal.

