Sindicato requer ao MP investigação na gestão de Airton Gomes

Constantes testes seletivos pela prefeitura gera desconfiança na entidade

O sindicato dos servidores de Cerejeiras (Sindicer) protocolou nesta segunda-feira, 10, no Ministério Público (MP) local, ofício requerendo a apuração de possíveis irregularidades na gestão do prefeito Airton Gomes (PP).

Especificamente, a entidade requer que a investigação ocorra em função da falta de concurso público e a constante realização de testes seletivos nos últimos seis anos.

Ao Extra de Rondônia, o presidente do Sindicer, Helder Turci Sdni, disse que há anos a entidade vem pedindo concurso público como prevê a constituição e a resposta sempre é que não há necessidade de se realizar tal evento por falta de verbas, baixa arrecadação e estar no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, a prefeitura vem fazendo seguidos testes seletivos nos últimos 6 anos para ir completando os quadros e negligenciando as leis vigentes, pois testes seletivos somente podem ser feitos em caráter excepcional e somente para duas categorias: médicos e professores e, mesmo assim, com comprovação da regência urgentíssima e de carência absoluta destes profissionais. “Novamente o prefeito Airton Gomes atropela a lei”, reclamou.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição do prefeito para eventuais explicações do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia