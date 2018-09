Pedido de vistas adia julgamento do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon

A juíza Rosemeire Conceição pediu vistas nesta quarta-feira, 12, e adiou a conclusão do julgamento do registro do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, candidato a uma vaga na Câmara Federal pelo (PDT).

Dois magistrados, Ilisir Bueno e Paulo Kiyochi Mori, seguiram o relator Clênio Amorim e votaram pelo indeferimento do registro. Das 7 inelegibilidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral, Clênio acatou apenas uma, a condenação criminal de Donadon que o torna inelegível por 8 anos. O julgamento será retomado nesta quinta-feira.

Em longo relatório, Clênio Amorim também indeferiu pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) para que fosse suspensa a utilização do horário eleitoral gratuito por Melki e que ele seja impedido de gastar recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O juiz considerou que a Lei Eleitoral permite que candidatos com registro sub judice participem de todos os atos de campanha.

A posição de Clênio foi seguida apenas por Kiyochi Mori, sendo rebatida por Ilisir Bueno, que avaliou como avanço a mudança de entendimento do TSE de que, a partir de uma decisão colegiada, o candidato com registro indeferido deve ser impedido de realizar campanha.

Fonte: Rondoniagora

Foto: Extra de Rondônia