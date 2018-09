Em comemoração aos 20 anos de carreira, Brenno Reis & Marco Viola se apresentam no Old Ranch; concorra a ingressos

No próximo sábado, 29, a dupla Brenno Reis & Marco Viola fará um mega show no Old Ranch em comemoração aos seus 20 anos de carreira.

Os ingressos já estão à venda, e podem ser adquiridos na Conveniência Brigadeiro pelo valor de R$ 40,00 pista e R$ 60,00 vip.

Para mais informações sobre o show ou venda de ingressos, entrar em contato através do telefone 9 8134-4990.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores do evento sorteará três ingressos para a festa. Para participar basta deixar seu nome completo e telefone no comentário desta matéria. O resultado será divulgado nessa sexta-feira, 21.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação