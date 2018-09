Mulher denuncia falta de respeito da Previdência Social com usuários em Vilhena

Nó último sábado, 15, Lucimara Soares de Sousa entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para denunciar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Vilhena, que não está respeitando os usuários do órgão.

De acordo com Lucimara, sua sogra, de idade avançada está com sérios problemas de saúde, inclusive psicológicos, tinha uma perícia agendada para o último sábado,15.

A nora conta, que mora no município de Corumbiara e para chegar a Vilhena, teve que pegar dinheiro emprestado para pagar um taxi, pois a idosa, devido aos problemas de saúde, não pode se deslocar de ônibus.

Contudo, a idosa estava agendada para ser atendida as 11h15 (foto abaixo), porém, quando chegaram na manhã de sábado, o prédio da Previdência Social, localizado na Avenida Rony de Castro, no Bairro Jardim América, estava com as portas fechadas.

A denunciante afirma que havia mais de 50 pessoas sentadas e deitadas (foto abaixo) na frente do órgão na esperança que o mesmo abrisse as portas para atender.

Lucimara ressalta que ficou indignada, pois o segurança disse que não havia nenhum servidor no prédio, todos estavam viajando. De acordo com a denunciante, o INSS não teve a hombridade de avisar as pessoas que o atendimento tinha sido suspenso.

Lucimara explicou que o beneficio de sua sogra foi suspenso no mês de agosto e desde então não tem dinheiro nem para comprar remédios.

A sogra de Lucimara que depende do beneficio para sobreviver, teve que marcar outra data para passar pela perícia, sendo dia 17 de outubro. Todavia, a família está fazendo o possível e o impossível para manter a idosa sem seu beneficio social.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia