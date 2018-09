“Ambulancha” vai facilitar atendimento médico em Pimenteiras

A prefeitura de Pimenteiras do Oeste, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu uma “ambulancha” para minimizar o sofrimento de quem precisa ir à sede do município em busca de atendimento médico, em caráter de emergência.

Os recursos para a compra da “ambulancha” – que é uma embarcação com características de uma ambulância – são na ordem de R$ 60 mil, conquistada através de emenda individual do deputado estadual Cleiton Roque, e R$ 3 mil de contrapartida do município a solicitação do vereador Admilson Keki.

“A única ‘ambulancha’ de propriedade da prefeitura está sobrecarregada e não dá conta de atender todos os casos. Então, nós adquirimos mais uma que ficará baseada em locais mais distantes, como o distrito de Laranjeiras”, informou o titular da pasta, Marcelo Dondé.

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), explicou que testemunha diariamente as dificuldades enfrentadas pelos moradores quando o assunto é doença.

Atualmente, uma “ambulancha” faz o transporte de ribeirinhos que precisam se deslocar de suas comunidades para atendimento de urgência e emergência.

“Um dos setores que mais me preocupa é o transporte de pacientes. Pensando nisso, conquistamos emendas parlamentares, também para a compra de novas ambulâncias, inclusive uma semi-UTI, para atender às comunidades ribeirinhas. Hoje, a população pode contar com essa segurança”, destacou o mandatário pimenteirense.

Texto e fotos: Assessoria