Comarca de Colorado lança projeto “Justiça Restaurativa”

A Juíza diretora do Fórum da Comarca de Colorado do Oeste, Márcia Gomes Serafim, com apoio da equipe técnica do Núcleo Psicossocial e Assistência Social (NUPS), está realizando evento abordando o tema “Justiça Restaurativa” que faz parte de um projeto do Tribunal de Justiça de Rondônia, para implantação da Justiça Restaurativa no Estado.

A Justiça Restaurativa é uma ação que objetiva a Construção da paz em diversos ambiente que lidam com situações de conflitos interpessoais e violências, especialmente onde estão envolvidos crianças e adolescentes.

Uma equipe de profissionais do 1º Juizado da Infância e juventude de porto Velho, coordenados pela assistente social – Eliete Cabral se deslocaram a capital para ministrar e desenvolver um processo de sensibilização e informação aos diversos setores e segmentos da esfera municipal, estadual e federal da Comarca.

Dentre eles: Secretaria Municipal de Assistência Social (Guarda Mirim, PETI, e outros), Secretaria Municipal de Saúde, CREAS, CAPS, Agentes de Saúde Comunitários, Representantes Religiosos, Câmara de Vereadores, entre outros.

O evento está sendo realizado na estrutura física da antiga FAEC, hoje Igreja Batista Nacional YESHUA.

O evento teve início no último dia 18 e termina nesta quinta-feira, 20.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação