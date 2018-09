HANDEBOL: escola cerejeirense vence e se classifica para semifinal nos Jogos Escolares em AM

A equipe feminina de handebol, do Colégio Castro Alves, de Cerejeiras, venceu nesta quinta-feira, 20, a escola estadual Ramalho Junior, de Urucará (AM), na categoria juvenil nos Jogos Escolares da Juventude, etapa regional.

O jogo foi realizado na cidade de Manaus, capital do Amazonas (AM), e organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O destaque foi para a camisa 11, Jayne Ramos, que marcou cinco gols na partida. A atleta sonha com a vaga para o Nacional, em novembro, em Natal (RN). Para isso, seu time precisa chegar até a final da etapa regional.

Com a vitória, a equipe, treinada pelas professoras Lenine e Marciele, garantiram sua classificação para a semifinal, que será realizada neste sábado, 22.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação