Líderes do movimento pró-Bolsonaro convidam para carreata neste sábado em Vilhena

Celso Santos e Marcos Bueno, líderes em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro no Estado, visitaram a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 21.

O motivo: convidar à população vilhenense para a realização de uma carreata.

Eles estiveram acompanhados do radialista Adenilson Magalhães, da Positiva FM.

O ato iniciará às 08h00 deste sábado, 22, com a concentração no final da avenida Paraná, cruzamento com a Cohab.

Celso Santos informou que a carreata contará com a presença do candidato ao senado, Jaime Bagattoli (PSL).

Celso explicou que o movimento surgiu em 2011 e vem realizando o trabalho de levar o nome do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que, na opinião dele, “é uma pessoa correta e contra a corrupção”.

O líder disse, ainda, que o movimento passou a ganhar força, e, com ajuda dos apoiadores, começou a fazer camisetas, adesivos e arrecadar dinheiro para a realização de carreatas em todo Estado de Rondônia.

“Já realizamos o movimento em quase todas as cidades do Estado e esta será a primeira em Vilhena. Será uma festa bonita em apoio ao candidato que não pode fazer campanha (por ser vítima de um crime), mas que quer um Brasil para frente”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia