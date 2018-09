Ronildo Macedo alerta para candidatos “paraquedistas” e analisa campanha a Federal: “Não corro de desafios”

O vereador vilhenense Ronildo Macedo (PV), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 21, momento em que onde falou a respeito de sua candidatura a deputado federal.

Ele afirmou que decidiu colocar seu nome a apreciação do eleitor de Rondônia, principalmente os do Cone Sul, devido à falta de um representante da região no Congresso Nacional.

Analisa que os sete municípios da região perdem recursos na ordem de até R$ 18 milhões por ano. “Isso acaba fazendo muita falta para o desenvolvimento das nossas cidades”, avalia.

Contudo, alertou para os candidatos “paraquedistas” que visitam a região só na época eleitoral para garantir votos.

PREPARADO

Macedo se diz preparado e qualificado para ser um deputado federal, pois o legislativo lhe deu experiência de dois anos sobre o compromisso com a coisa pública. “Não corro de desafios e, se for eleito, faremos a diferença em Brasília, bem representando nosso estado de Rondônia, e, principalmente, nossos moradores do Cone Sul”, garantiu.

PROJETOS NA CÂMARA

Sobre projetos de sua autoria na Câmara de Vereadores, Ronildo destaca o “Mãe Trabalhadora”, desenvolvido em parceria com a Faculdade Faron (Porto Velho), que está em elaboração e será implantado, em breve, na região do Embratel, atendendo em média 50 crianças de 0 a 3 anos. Entretanto, o candidato reforça que, se eleito, terá como angariar recursos para ampliar o espaço físico e, consequentemente, aumentar o numero de vagas, além de implantar em outros bairros.

APOIADORES ABANDONAM

Macedo ressalta que cada pessoa tem uma opinião quando o assunto é política. Disse que quando lançou seu nome, recebeu apoio de diversos correligionários. Mas, quando iniciou a campanha, alguns tendem a se enveredar por outros caminhos, apoiando candidatos de fora. “Respeito a opinião e decisão de cada um, mas quem perde com isso é o município”, lamentou, sem citar nomes.

ALERTA PARA CANDIDATOS DE FORA

Ronildo comenta que o Cone Sul já perdeu muitos recursos por falta de um deputado federal. Alerta ao eleitor a tomar consciência e não votar em candidatos de fora. “Se isto acontecer, vai ser muito ruim, pois quem for eleito primeiro vai beneficiar sua região, depois trazer migalhas para nossa cidade”, pontuou.

DEVOLVER HOSPITAL AO GOVERNO

O candidato lembra especificamente que o setor de saúde pública do Cone Sul perde, em média, R$ 7 milhões por ano devido à falta de representatividade na Câmara Federal, dinheiro este que poderia ser aplicado na contratação de médicos especialistas, compra de aparelhos, remédios, insumos, entre outros.

Ele defende que o Hospital Regional de Vilhena (HR) seja devolvido para o governo administrar, pois o Estado tem condições de mantê-lo e a população será mais bem assistida.

SEGURANÇA

Na questão segurança, Macedo explana que, se eleito, vai cobrar muito dos colegas de parlamento, dos senadores e do governador, soluções concretas que ponha fim a esse problema que assola não só a população de Rondônia, mas de todo Brasil. O candidato também defende que precisa ser feito concurso público para aumentar o efetivo, porque está defasado.

Por fim, Macedo afirma que vai trabalhar em todas as áreas, tais como saúde, educação, infraestrutura, segurança, agronegócios, geração de empregos, esporte. “Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para trazer melhorias a nossa região do Cone Sul”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.