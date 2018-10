Pai e filha desaparecem no Rio Guaporé em Pimenteiras; bombeiros e ribeirinhos fazem buscas

O fato aconteceu na tarde deste domingo, 30, no acampamento do Adão Pirarara, no município de Pimenteiras.

De acordo com as primeiras informações, Joel Rodrigo Alves da Silva, de 39 anos, servidor do município de Cerejeiras, motorista de ônibus escolar, ele e a família foram passar o fim de semana em Pimenteiras e estavam em companhia de mais duas famílias acampados no Adão Pirarara.

Nesta tarde estavam tomando banho numa prainha no Rio Guaporé próxima ao acampamento, quando ainda por motivos desconhecidos desapareceram.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, moradores da região e ribeirinhos, estão mobilizados na busca por Joel e sua filha de 12 anos.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso e a qualquer o momento trará mais informação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social