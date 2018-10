Secretário deixa PSL e Bagatolli deve retirar apoio à candidatura de Marcos Rocha; envolvimento de Raupp e Confúcio seria motivo

O empresário Jaime Bagatolli (PSL) convocou os profissionais de imprensa para uma coletiva neste domingo, às 09h, no seu comitê de campanha, em Vilhena.

Ele deve informar à população os motivos de retirar seu apoio, neste 2º turno, à candidatura ao governo do Coronel Marcos Rocha.

Em contato com o Extra de Rondônia, o assessor de imprensa, Adenilson Magalhães, antecipou que o empresário só manterá apoio à candidatura de Bolsonaro.

Na coletiva, Bagatoli detalhará as razões que o levaram a tomar esta decisão.

Contudo, informações extraoficiais garantem que o motivo é o envolvimento direito da cúpula emedebista, liderada por Valdir Raupp e Confúcio Moura.

SECRETÁRIO TAMBÉM DEIXA PSL

Neste sábado, 13, o secretário geral do PSL em Rondônia, João Cipriano Nascimento, anunciou seu desligamento da coordenação de campanha de Marcos Rocha.

Através da rede social Facebook, Cipriano também disse que “estamos firmes junto com Bolsonaro”. Entretanto, não explicou os motivos de deixar a legenda.

Porém, o site Rondonotícias, de Porto Velho, confirma: aliados de Confúcio Moura e do casal Raupp estariam “dando as cartas” no PSL. Leia mais AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação