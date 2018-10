PM recupera motocicletas furtadas; uma teria sido usada em arrastão

Nas últimas 24 horas, guarnições da Polícia Militar de Vilhena lograram êxito na recuperação de duas motocicletas furtadas.

A primeira recuperação se deu no final da manhã de segunda-feira, 15, na Rua 9309, no Bairro Ipê, onde uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) visualizou um motocicleta Honda CG Titan de cor prata, estacionada em um quintal, com uma placa em péssimo estado de conservação.

Em consulta a referida placa, NBF-1310, de Colorado, foi constatado que a mesma estava cadastrada no sistema do Detran, como sendo de uma motocicleta da mesma marca e modelo, porém, de cor azul.

Diante dos fatos, foi feito contato com um morador, que afirmou não ser o proprietário do veículo, tendo este sido deixado no local por um amigo, que havia acabado de sair em uma bicicleta que o mesmo emprestou.

Após investigações, foi levantado que o tal amigo do morador, se chama Elizeu J. L. e que reside no distrito de Nova Conquista, estando na cidade apenas para comparecer ao Fórum, devido estar cumprindo pena.

Ao ser localizado, Elizeu confirmou a versão contada pelo dono do imóvel, afirmando ter comprado a motocicleta a cerca de três anos pelo valor de R$1.300,00, no entanto, não soube informar a identidade do vendedor.

Já a segunda recuperação se deu na madrugada desta terça-feira, na Rua 1º de Maio, no Bairro Bodanese, onde uma motocicleta Honda CG Fan de cor roxa, com placa NBJ-8032, foi encontrada abandonada, poucas horas depois de ser furtada do estacionamento da rodoviária.

Após tomar conhecimento do furto, uma guarnição deu inicio às diligências em prol da localização do veículo, quando recebeu informações da Central de Operações, que estava ocorrendo um arrastão na cidade e os meliantes faziam uso de uma motocicleta com as mesmas características, com apoio de um Fiat uno, de cor branca.

Após algum tempo de buscas, a motocicleta foi encontrada abandonada no local acima citado, porém, os militares não tiveram êxito na captura dos infratores e nem na localização do tal carro branco.

Os dois veículos recuperados e Elizeu foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as providências cabíveis.